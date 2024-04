Nonostante i risultati deludenti al botteghino, Omen – L’origine del presagio, capitolo prequel del franchise diretto da Arkasha Stevenson, è stato decisamente un successo di critica e, alle recensioni entusiaste sul web, si aggiunge oggi quella di Mike Flanagan.

Il regista ha infatti scritto sul suo profilo Letterboxd:

Wow, è davvero un film eccellente. Arkasha Stevenson fa il suo ruggente debutto sulle scene con un prodotto che è malvagio, crudele, elegante, diretto magistralmente e soprattutto spaventoso. Nell Tiger Free è eccezionale. Non ricordo un’altra occasione in cui ho visto un franchise che pensavo stesse annaspando venire riportato in vita con così tanta decisione. Appena sono iniziati i titoli di coda, mi sono ritrovato a sperare in un altro capitolo di questa saga al più presto. Aspettatevi grandi, GRANDI cose da Arkasha Stevenson.