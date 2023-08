In queste ultime settimane ci siamo abituati a vedere Cillian Murphy vestito in maniera impeccabile nelle immagini promozionali di Oppenheimer. Quello che forse non immaginiamo è il lungo lavoro di ricerca dietro a quei costumi così somiglianti a come vestiva nella realtà il fisico americano.

Racconta la costumista del film Ellen Mirojnick:

Nel lavorare a questo film e nel lavorare con Chris (Nolan) quello che mi è diventato chiaro dopo il nostro primo incontro è che la silhouette di Oppenheimer non è mai cambiata.

La costumista, che nella sua carriera vanta film come Basic Instinct, Wall Street e Bridgerton si è particolarmente concentrata sulla scelta del cappello:

Il cappello e la sua tesa erano estremamente importanti, era di una specie di grigio tortora che, in base alla luce, assumeva toni diversi. Doveva avere uno spessore particolare e un particolare tipo di sensazione al tatto. Non potevi muovere la tesa. Nessuno dei cappellai poteva darmi quella tesa mentre provavamo a creare il cappello giusto. Quella era la prova da superare e solo Baron ce l’ha fatta al 100%.

Mirojnick è stata infatti in Spagna, in Italia a New York alla ricerca del cappello perfetto. Ma solo da Baron’s Hat a Los Angeles ha trovato il prodotto giusto. Racconta poi che Nolan non ha voluto che nessun’altro nel film indossasse un cappello, ad eccezione del personaggio di Matt Damon che, facendo parte dell’esercito, deve indossare il cappello dell’uniforme.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer, in uscita il 23 agosto, nella nostra scheda.

FONTE: Variety

