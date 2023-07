Per il suo Oppenheimer Christopher Nolan ha messo insieme un cast mastodontico che comprende i nomi di Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh e Robert Downey Jr.

E sono stati proprio questi ultimi due citati a spendere parole di grande elogio verso il collega Cillian Murphy che, nella pellicola, interpreta proprio Oppenheimer.

Parlando con il People Magazine, Robert Downey Jr ha ammesso in maniera cristallina di non aver mai assistito a un sacrificio e a una dedizione al compito assegnato così grandi come quello di Cillian Murphy nel lungometraggio di Nolan.

Non ho mai visto un sacrificio così grande da parte di un attore protagonista nella mia carriera. Lui sapeva che sarebbe stato un impegno elefantiaco quando Chris lo ha chiamato. Ma penso che avesse anche l’umiltà necessaria per affrontare un ruolo del genere.

Poi, facendo eco alle parole di Emily Blunt e Matt Damon che in un’altra intervista avevano raccontato del perché Cillian Murphy non si concedesse mai neanche una cena fuori con loro (ECCO I DETTAGLI), Robert Downey Jr prosegue:

Magari noi eravamo lì a dirgli “Ehi, abbiamo a disposizione un weekend lungo. Forse andiamo a fare un po’ di ricerche di antiquariato a Santa Fe. Che fai? Vieni” e lui “Oh, devo imparare 30.000 parole in olandese. Buon divertimento”. Ma questo è il tipo di sacrificio richiesto in casi del genere.

Florence Pugh aggiunge:

Chris aveva a disposizione uno dei protagonisti più incredibili in Cillian. Ogni giorno si presentava conoscendo ogni possibile maniera, intonazione, inflessione di come portare questo personaggio alla vita. Questo mi ha impressionato enormemente. C’è una ragione per cui è uno dei grandi.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: People

