In un’intervista con Deadline, Christopher Nolan ha raccontato quando per la prima volta ha sentito il nome di Robert J. Oppenheimer, celebre fisico a cui ha dedicato il suo ultimo film.

Ecco le sue parole:

Io sono un po’ più vecchio di Cillian [Murphy, presente all’intervista], ma lui probabilmente si ricorda di essere cresciuto nel Regno Unito negli anni Ottanta. Era un periodo di grande paura per le armi nucleari. Ne ho parlato con Steven Spielberg. È stato come crescere negli anni ’60, con la crisi dei missili di Cuba. Gli anni ’80 sono stati molto simili. C’erano proteste e la cultura pop parlava molto di armi nucleari. Ma è con la canzone Russians di Sting che ho sentito per la prima volta il nome di Oppenheimer, e c’era questa paura palpabile dell’Armageddon nucleare. Nolan racconta poi che, per decidere di realizzare il film, decisiva è stata la lettura di American Prometheus, biografia su Oppenheimer scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin: È stato dopo aver letto American Prometheus che ho iniziato a vedere un modo in cui si poteva raccontare questa storia, prendendo Oppenheimer e guardandola davvero dal suo punto di vista. E tutto il resto è nato da quello. Con una cosa come la paura delle armi nucleari, devi avere un modo umano per entrarci e, per me, quello era Oppenheimer.

Ciò che ha colpito Nolan nella lettura del libro è stato in particolare scoprire che Oppenheimer e suo fratello andavano a Los Alamos da bambini per fare campeggio:

Il legame tra Los Alamos e l’arma nucleare che stava sviluppando deriva dall’infanzia di Oppenheimer. Voleva combinare il suo interesse per il New Mexico – giocare da cowboy come faceva lui, l’amore per la vita all’aria aperta – con la fisica, ed è quello che ha fatto con il Progetto Manhattan. Una volta che l’ho letto, è lì che ho iniziato a vedere un legame personale. E una volta che hai il legame personale, allora inizi a guardare gli eventi, questo aspetto thriller che continuava ad arrivare con tutto quello che è successo a Oppenheimer dopo il 1945. Era un insieme di cose diverse che si univano.

Portando sullo schermo il personaggio, Nolan ha cercato in particolare di rendere la sua complessa psicologia:

Penso che fosse sicuramente un eroe, sicuramente un narcisista. Era un sacco di cose diverse. Molto teatrale. Quello che ho capito da American Prometheus, e che ha iniziato a interessarmi, è che si trattava di una persona che aveva molte nevrosi e molti problemi già da giovane, perché è diventato maggiorenne mentre lottava con questi concetti incredibilmente astratti. Abbiamo cercato di fondere queste cose, di mostrare questo tipo di energia dentro di lui e di mostrare come la padroneggia. E tutte le immagini degli atomi e della scissione degli atomi per me sono molto legate al suo stato interiore, in particolare come giovane uomo. C’è molta tensione pericolosa dentro questo ragazzo. Un’energia mentale molto pericolosa.

