Recentemente, Cillian Murphy e Emily Blunt sono stati ospiti del talk show di Jimmy Kimmel. Durante la chiacchierata, l’attrice ha rivelato di aver regalato al collega un cuscino speciale durante le riprese di Oppenheimer, che gli ha causato un problema non da poco.

Ecco le sue parole:

Sentivo che Cillian aveva bisogno, ancor più del cibo, di dormire in questo film. Così gli ho preso questo bellissimo cuscino di cui sono ossessionata. Questi cuscini, i cuscini Hástens. Gli ho dato questo cuscino, ma… una notte si stava davvero godendo questo cuscino e si è svegliato nel bel mezzo della notte, come mi ha raccontato il giorno dopo. Si è messo a sprimacciare il cuscino, ha sbagliato il punto in cui si trovava e si è spaccato la testa sul comodino. Così è venuto al lavoro e gli hanno dovuto incollare la testa!

Aggiunge il diretto interessato:

Ero un po’ scioccato! Stavo dormendo benissimo, avevo un cuscino fantastico, un letto strano, un tavolo strano e… bang! Ci siamo alzati prima che facesse giorno, tipo alle 2 o qualcosa del genere, alle 3 del mattino. Allora ho chiamato [la truccatrice Luisa Abel], sono arrivata e lei mi ha incollato la testa e l’ha coperta tutta, e nel film non si vede nemmeno, credo.

