Sappiamo tutti che film di grande successo e che vincono premi rappresentano un possibile e probabile salto nella carriera degli attori che vi recitano. Lo stesso si aspettava David Krumholtz, Isidor Isaac Rabi in Oppenheimer di Christopher Nolan. Ancora però questa svolta non è arrivata.

La prima volta che l’attore e il regista si sono incontrati è stato quando il secondo stava cercando degli attori per Il Cavaliere Oscuro presso il Los Angeles Center Studio. Qui si è imbattuto in Krumholtz, rivolgendogli anche dei complimenti. Per il giovane attore si è accesa una speranza.

Il novantanove percento di queste interazioni non porta a nulla, almeno nella mia esperienza. Quindi essere il ragazzo di cui Chris si è ricordato e di cui pensato, “Voglio metterlo in qualcosa”, significa il mondo per me. Si è ricordato e non mi ha dimenticato. Così mi ha dato una mano, e provo tanta gratitudine nei suoi confronti.

Il personaggio di Krumholtz è diventato ben presto uno dei preferiti del pubblico, anche se l’attore, a causa dello sciopero degli attori in corso, non ha potuto promuovere il film. Adesso però sta ancora aspettando che quel ruolo gli dia una spinta nel mondo cinematografico.

È una di quelle cose che a volte non capisco e a volte, sì. Stiamo uscendo da uno sciopero. Non c’è molto in ballo. La parte più difficile di essere nel film che ha vinto tutto e ha incassato 1 miliardo di dollari è che ti metti in questo stato di aspettativa. È un’aspettativa giusta, ma il problema è che quando non si realizza o non si sta realizzando, cominci davvero a perdere la testa e a cadere nel risentimento. Quindi non posso permettere che ciò accada perché, alla fine, mi fa male e fa male alla mia recitazione e fa male alla mia famiglia. Sto cercando di essere il più paziente possibile, ma attualmente non c’è nessuno che bussi alla mia porta.

Nel corso della sua carriera Krumholtz ha recitato nella serie Numb3rs, in Santa Clause e il suo sequel e nel film con Heath Ledger 10 cose che odio di te.

Trovate tutte le notizie su Oppenheimer nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: THR

Classifiche consigliate