Dopo avere già espresso il suo rammarico per non essere riuscito nell’impresa di essere scelto per interpretare Ben Grimm, alias La Cosa, nel prossimo Fantastic 4 dei Marvel Studios, David Krumholtz ha di nuovo parlato con ComicBook, entrando nel dettaglio del suo attaccamento al mondo dei cinecomic.

“Sono cresciuto leggendo i fumetti Marvel e mi hanno salvato” ha spiegato l’attore. “Penso che molti giovani crescano cercando di emulare i supereroi, desiderando di avere quei poteri per potere salvare le persone. Sono molto ematico e quindi mi rivedo molto in questo concetto“.

Ha poi aggiunto:

Quando poi l’UCM è esploso, tutta la soddisfazione di vedere i miei sogni diventare realtà, con quei costumi, quel realismo, è venuta a galla. Sono riusciti a rendere quei fumetti realtà, ce l’hanno fatta. E lo hanno fatto molto molto bene. E per me è stato davvero emozionante da osservare.

Desidero davvero molto entrare a fare parte dell’UCM prima o poi. Non mi faccio molti scrupoli e non ho grosse pretese, so che non fa molto figo dirlo, ma non mi importa, per me sarebbe il massimo. La Cosa sarebbe stato un ottimo personaggio per una serie di motivi. Ma penso che Ebon Moss-Bachrach farà un ottimo lavoro. Anche perché la maggior parte del suo lavoro sarà a livello vocale e con l’ausilio della motion capture, qualcosa che avrei tanto voluto provare.

Ho sempre amato quel personaggio, ma alla fine, non si sa mai. Qualcosa sicuramente ci sarà per me, o forse no, andrà a finire che farò l’ortofonista di Ghost Rider!