Tra i tanti commenti positivi su Oppenheimer che possiamo leggere in questi ultimi giorni prima dell’uscita del film negli Stati Uniti (in Italia dovremo aspettare il 23 agosto, trovate le prevendite per vederlo con noi ad Arcadia Cinema in questa pagina, e in questa i link per le sale in pellicola 70mm), è arrivato anche quello di Paul Schrader.

Lo sceneggiatore di Taxi Driver e Toro Scatenato e regista di The Canyons e First Reformed ha pubblicato una foto assieme a Christopher Nolan dopo aver partecipato alla premiere Newyorkese del blockbuster dedicato all’inventore della bomba atomica, e ha scritto un commento veramente positivo (cosa non frequente, peraltro) che vi traduciamo:

Oppenheimer. Il film migliore e più importante di questo secolo. Se dovete vedere un film al cinema, quest’anno, fate che sia Oppenheimer. Non sono una groupie di Nolan ma questo film fa veramente saltare le porte fuori dai cardini.

A un follower che chiede se abbia visto il film in pellicola IMAX 70 mm, e se valga la pena vederlo così visto che il cinema più vicino a casa sua è a tre ore di auto, Schrader risponde:

Merita il viaggio.

Insomma, un endorsement di altissimo profilo per uno dei film più attesi della stagione…

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

