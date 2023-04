All’indomani del sorprendente licenziamento del CEO di NBCUniversal Jeff Shell, Universal Studios e Focus Features hanno presentato il listino dei film del 2023, sottolineando come la major tra tutte le sue divisioni quest’anno porterà in sala quasi 30 pellicole.

La Universal è stata, negli anni della pandemia, l’unica major ad attirare grandi autori e a stringere rapporti duraturi e proficui con loro. Non è un caso che il video di apertura della convention presentasse saluti di giganti come Steven Spielberg, Jordan Peele, Jason Blum, Elizabeth Banks, Chris Meledandri, i Daniels (che hanno appena siglato un accordo pluriennale) e Christopher Nolan. A quel punto Donna Langley è salita sul palco e ha introdotto proprio Nolan, che ha parlato dell’attesissimo Oppenheimer, in uscita a luglio nello stesso weekend in cui Warner Bros. farà uscire Barbie.

Andiamo con ordine.

Oppenheimer

Nolan aveva fatto debuttare proprio alla CinemaCon le prime immagini di Inception: “Sono così felice di essere di nuovo su questo palco,” ha iniziato, passando poi a parlare di Oppenheimer: “Non conosco una storia più drammatica. Immaginate le menti più brillanti del paese in una corsa disperata contro i nazisti per innescare il potere dell’atomo.” Nell’introdurre una scena del film, ha spiegato: “Che vi piaccia o meno, J. Robert Oppenheimer è stata la persona più importante che sia mai vissuta, nel bene o nel male. La sua storia va vista perché ci si creda. È un racconto cinematografica, è l’esperienza di questo individuo straordinario. E questa storia pone le domande più scomode, è un sogno e un incubo allo stesso tempo. Non ci sono risposte facili, solo i paradossi più affascinanti”. Il nuovo trailer sarà presentato sugli schermi la settimana prossima, assieme a Guardiani della Galassia Vol. 3.

Al pubblico della CinemaCon è stata quindi mostrata una clip di cinque minuti, con scene in bianco e nero e a colori, alternando momenti in una sala conferenze ad altri in una sala da controllo, tra Oppenheimer e il suo team in un laboratorio segreto nel mezzo del nulla. Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) entra in un’elegante sala da pranzo di un hotel dove si sta svolgendo una riunione. I russi hanno la bomba: “Dovremmo essere anni avanti a loro!” afferma Strauss. Passiamo a Los Alamos, dove è in costruzione una città per i test nucleari. Matt Damon interpreta un ufficiale di nome Leslie Groves che lavora con Oppenheimer e il suo team, e alla fine della clip chiede: “C’è la possibilità che, quando premeremo il bottone, venga distrutto il mondo intero?”

Migration – Prendi il volo

Dopo aver festeggiato il successo al cinema di Super Mario Bros. – il film, Chris Meledandri ha presentato il prossimo film della Illumination, definendolo “un viaggio entusiasmante con un messaggio importante e senza tempo”. La storia segue una famiglia di anatre che anziché migrare, decide di fare una vacanza: nella clip mostrata, partono per visitare il mondo ma finiscono per ritrovarsi… a New York City. È stato annunciato il cast stellare di doppiatori, che include Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Caspar Jennings, Tresi Gazal, Awkwafina, Carol Kane, Keegan.Michael Key, David Mitchell e Danny DeVito. L’uscita è prevista per il 22 dicembre.

Strays

Per presentare Strays, Will Ferrell è salito sul palco con un cane di nome Sophie in braccio: è la protagonista del film, un cagnolino che viene abbandonato. Nella clip del film (una commedia VM in uscita quest’estate) mostrata alla CinemaCon, vediamo Doug (Will Forte) cercare in tutti i modi di abbandonare il suo cagnolino, ma Reggie continua a tornare a casa. Successivamente, Reggie si unisce ad altri randagi e si rende conto che Doug non gli vuole bene, pianificando una vendetta. A un certo punto i cani finiscono per mangiare dei funghi e si ritrovano in un bosco, completamente allucinati. Pensando siano dei giochi, devastano dei poveri coniglietti. Uno dei cani viene afferrato poi da un avvoltoio, e la scena viene vista a distanza da Dennis Quaid, che interpreta se stesso…

The Exorcist: Believer

La Blumhouse ha confermato di essere al lavoro sui seguiti di M3gan e The Black Phone, due grandi successi al botteghino. Ma prima di tutto, Jason Blum ha presentato il nuovo film di David Gordon Green, il primo film della nuova trilogia dell’Esorcista, in uscita il 13 ottobre: “Amplierà e aggiornerà la saga dell’Esorcista, come accaduto con la nuova trilogia di Halloween”. David Gordon Green ha svelato che il film esplorerà l’idea del Male che prende possesso non di uno, ma di due bambini, e ha mostrato una inquietante clip.

Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli

Di nuovo animazione, con il primo dei due film DreamWorks Animation in uscita quest’anno: Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli. La storia ruota attorno a una “ragazzina qualunque che riceve inaspettatamente dei poteri e l’abilità di diventare un gigantesco kraken”. Alla CinemaCon è stato offerto un primo sguardo ad alcune scene del film, in cui la protagonista viene risucchiata nel profondo dell’oceano, in mezzo alle alghe, e inizia a brillare di bioluminescenza, scatenando il Kraken. Ruby in realtà vuole essere solo una normale adolescente, ma dovrà accettare di essere destinata a molto altro.

Trolls 3: tutti insieme

Grandi aspettative per l’altro film d’animazione della DreamWorks, che uscirà nel weekend del Ringraziamento: in questo caso sono saliti sul palco Anna Kendrick e Justin Timberlake, che hanno annunciato che per questo episodio verranno rilasciate cinque canzoni originali e hanno mostrato il trailer del film.

Kung Fu Panda 4

Spazio anche per un film in arrivo nel 2024: la DreamWorks Animation sta infatti lavorando al quarto film della saga di Kung Fu Panda. La storia viene così descritta: “Nell’arco di tre film, Po ha sconfitto un villain dopo l’altro. Ora dovrà affrontare il villain forse più ignobile di tutti”. Jack Black è salito sul palco e ha cantato Immigrant Song: nessun trailer, ma la descrizione della trama. “Po viene promosso e diventa il leader spirituale della Valle della Pace. Per farlo, dovrà rimpiazzare se stesso come guerriero dragone. Inizierà quindi ad addestrare un possibile rimpiazzo, e andrà ad affrontare il Camaleonte, una strega molto potente in grado di richiamare villain del passato. Po dovrà affrontare ciascuno di loro”.

Asteroid City

Verrà presentato al Festival di Cannes il nuovo film di Wes Anderson, intitolato Asteroid City, del quale sono state mostrate le prime scene. L’aspetto è quello tipico dei film di Anderson più recenti, molto colorato ed elegante.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3

L’atteso terzo episodio della saga uscirà al cinema il 3 settembre. Nella presentazione alla CinemaCon scopriamo che il padre di Toula è venuto a mancare e che la famiglia ha deciso di andare in Grecia per avverare il suo ultimo desiderio: visitare il villaggio dove è cresciuto e riconnettersi con le sue radici. È una riunione di famiglia con il mare blu, tanti balli e una casa troppo piccola perché ci stiano tutti.

The Holdovers

Focus Features distribuirà il nuovo film di Alexander Payne, con un’uscita limitata il 10 novembre e una distribuzione ampia durante il Ringraziamento. Paul Giamatti torna a collaborare con il regista di Sideways interpretando Paul Hunham, un burbero istruttore di una scuola privata. È il Natale del 1970, e lui deve prendersi cura degli studenti rimasti nel collegio durante le vacanze. Le riprese si sono svolte alla Deerfield Academy del Massachusetts, e al pubblico è stato mostrato il primo trailer.

Drive-Away Dolls

Sono state mostrate al pubblico della Cinemacon le prime immagini del primo film diretto da Ethan Coen senza il fratello. L’uscita è prevista per il 22 settembre, nel cast Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan.

Fast X

La presentazione è terminata col botto: Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kang e Tyrese Gibson sono saliti sul palco e hanno parlato dei vent’anni compiuti dal franchise un paio d’anni fa. Una conversazione che ha condotto all’ingresso in sala di Vin Diesel. “Preferisco questa sala a quella degli Oscar,” ha dichiarato. “Sapete che sono serio, perché tutte le persone che siedono nella sala degli Oscar si trovano lì unicamente grazie a voi”. Giunto al decimo film, “Fast è la saga cinematografica più longeva con gli stessi attori che interpretano gli stessi personaggi. È la nostra famiglia, il pubblico è la nostra famiglia. E in questi vent’anni, i film della saga di Fast sono sempre stati i maggiori successi della carriera dei registi che abbiamo coinvolto”. A quel punto Diesel ha deciso di smettere di seguire il gobbo e andare a braccio: “Questo Fast X illuminerà l’estate, vedrete. È solo l’inizio. Con tutto il vostro sforzo e tutto l’amore e il fatto che fate parte della nostra famiglia, vedrete che la saga continuerà. Dopo quest’estate esplosiva, posso dirvi che avrò il privilegio di presentarvi la seconda parte nel 2025”.

