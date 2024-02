In un video di Corridow Crew, due esperti dei VFX hanno commentato la celebre scena di Oppenheimer in cui vediamo l’esplosione nucleare, criticandola senza mezzi termini. Sam Gorski lo paragona ai film degli anni ’80:

È una cosa scadente. Scusate, ma è così scadente… Non sembra l’esplosione di una bomba atomica, ecco il punto. Sembra un’esplosione da film d’azione degli anni ’80. Ricordate l’autocisterna che salta in aria in un film qualunque, come Blown Away ? Incredibile. In quasi tutti gli altri contesti, direi “questo è incredibile, e abbiamo bisogno di più di questo nei film”, ma sto solo dicendo… In questo momento, questo è ciò che sto vedendo. Sto vedendo una palla di fuoco hollywoodiana non distruttiva e non a concussione. Siamo un secondo dal momento in cui tutti i vapori della benzina hanno finito di infiammarsi. Vedo che perde slancio.

Wren Weichman invece si sofferma di più sull’aspetto tecnico:

Capisco che [Christopher Nolan] non volesse avere una gigantesca esplosione nucleare in computer grafica, ma non si può andare nella direzione esattamente opposta, dove sembra solo un’esplosione di gas di 9 metri, e aspettarsi che crediamo che sia una bomba atomica. Vedete tutte quelle piccole scintille calde che volano in giro? Non ci sono scintille del genere in una vera palla di fuoco nucleare, perché cosa sono queste scintille? Sono materiali che vengono scagliati ad altissima velocità e bruciano mentre vanno verso l’esterno. Le testate nucleari non fanno così.

Le linee che si vedono sono i cavi della torre che si infiammano e ionizzano l’aria. Il problema è la scala. Alla fine è tutto in scala. Ciò che rende un’esplosione nucleare così iconicamente distruttiva è che si tratta di un’esplosione su scala enorme! Ci sono tutte le piccole increspature sui bordi che appaiono minuscole perché la palla di fuoco è enorme, quindi se si cerca di fare un’esplosione piccola, non sembra una bomba atomica, perché non ha le proprietà di scala corrette.