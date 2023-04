Nel corso del 2023 vedremo Florence Pugh in due delle più importanti e attese pellicole in uscita nei cinema, ovvero Oppenheimer di Christopher Nolan (nei cinema italiani a partire dal 23 agosto con Universal) e Dune: Capitolo 2 di Denis Villeneuve (a novembre in sala distribuito da Warner).

In Oppenheimer Florence Pugh indossa i panni di Jean Tatlock, psichiatra membro del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America che aveva avuto una relazione con lo scienziato che dà il titolo alla pellicola. Una storia cominciata all’Università californiana di Berkeley e proseguita anche mentre Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) era sposato con Katherine “Kitty” Puening (interpretata da Emily Blunt nella pellicola di Christopher Nolan).

Nel corso di una chiacchierata fatta con Ali Plumb della BBC, l’attrice ha potuto esprimere tutta la sua ammirazione nei confronti del regista di Oppenheimer spiegando di non aver “mai visto una roba simile” in termini d’impegno collettivo su un set:

Lavorare con Christopher Nolan è stata, con tutta probabilità, una delle esperienze professionali più emozionanti della mia carriera per tutta una serie di motivi. In parte perché lavora solo con i più grandi professionisti del settore. Lui stesso in primis è un professionista di livello elevatissimo. Ma la sua dedizione verso l’arte del fare film, del fare film “alla vecchia maniera” è qualcosa di magico da osservare. Vedere come ogni singolo membro della troupe dà il meglio sul set per ricevere la sua approvazione. E non nell’accezione stramba del termine: è solo che tutte le persone sono perfettamente consapevoli di essere al lavoro con lui e sono tutte così orgogliose della cosa. Sono tutti incredibilmente orgogliosi del proprio lavoro e questo si traduce in un costante desiderio di miglioramento ogni giorno che passa. Non avevo mai assistito a qualcosa del genere su un set. Lui è un maestro e, per questo, sono tutti spinti a volergli dimostrare tutta la bravura di cui sono capaci. Compresi noi attori. È stato molto emozionante.