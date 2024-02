Ospite del podcast di Deadline, il compositore Ludwig Göransson ha raccontato il suo lavoro per la colonna sonora di Oppenheimer, a partire da come si è approcciato al film:

La sceneggiatura è stata scritta in prima persona, perché lo spettatore si mettesse nei panni del protagonista piuttosto che giudicarlo. Quindi la musica doveva esprimere i suoi sentimenti per tutto il tempo e anche far vedere cosa accadeva nel suo cervello. Una grande sfida perché si tratta di un personaggio molto complesso. Sono stato uno dei primi a leggere lo script e subito dopo mi sono messo all’opera, confrontandomi spesso con Christopher Nolan. Quando fai parte del team, fai parte della famiglia: ho partecipato a test screening in IMAX e ho parlato con gli attori.

Per ottenere questo effetto, ha usato gli ottoni e il violino:

L’esecuzione del violino può passare da un vibrato bellissimo, cupo e romantico, e poi, in una frazione di secondo, a qualcosa di incredibilmente orribile ed erotico, solo a seconda di come si muovono le mani.

E un’altra cosa molto interessante del violino è la possibilità di trasmettere una sensazione molto intima, come un primo piano o dei sentimenti in uno spazio definito, con un solo strumento che suona il tema musicale. Ma nella scena successiva, mentre [i personaggi] stanno piazzando una bomba o si preparano a tornare, si possono avere quattro o sei violini che entrano in scena e fanno una grande impressione. Lo spettro musicale è molto ampio: si passa da momenti intimi ad altri intensi. In questo, credo, sta la genialità dello storytelling di Nolan, un modo anche di far connettere lo spettatore all’umanità di Oppenheimer.