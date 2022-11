Oppenheimer, Matthias Schweighöfer sulla reazione al casting: “Ho chiamato Zack Snyder e Hans Zimmer”

In una recente intervista con Collider, Matthias Schweighöfer ha parlato della sua reazione alla notizia che sarebbe apparso in Oppenheimer di Christopher Nolan.

L’attore ha definito il momento “surreale” e ha poi svelato a chi è che dato subito la notizia:

Per me è stato surreale perché avevo fatto un provino per lui due anni, e ho davvero mandato tutto all’aria, non è stato un bel provino, anzi, è stato orribile. Perciò ricevere quella telefonata: “Ehi, sei dentro” mi ha messo così tanta felicità. La cosa più strana è che ho subito chiamato Hans Zimmer e Zack Snyder per dirgli che sarei stato nel nuovo film di Chris. Entrambi hanno detto: “Oddio, salutalo da parte nostra!”. È stato davvero folle.