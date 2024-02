Di Oppenheimer fa parte un ricco cast, nel quale spicca però l’assenza di Michael Caine, assiduo collaboratore di Christopher Nolan. Ricevendo recentemente un riconoscimento al British Film Institute (via The Independent), il regista ha ricordato quando l’attore scherzava con lui sull’impossibilità di recitare nel film e la sua reazione in merito.

Ecco le sue parole:

Ok, quando è troppo è troppo [mi ha detto Caine]. Ho dovuto iniziare il progetto da solo. Quindi, ok, non ho Michael Caine, meglio prendere Matt Damon, Robert Downey Jr, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Cillian Murphy, Tom Conti, e sperare che tutti questi grandi si sommassero in un unico Michael Caine.

Tante persone mi hanno aiutato, tante persone mi sono state vicine, in tanti modi diversi. Sono molto commosso nel ricevere [questo riconoscimento], molto commosso dalla presentazione. Questo significa molto per me.