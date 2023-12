Continuano i premi delle associazioni della critica americana. Dopo il NYFCC, oggi è la Atlanta Film Critics Circle, gruppo di critici cinematografici della zona di Atlanta, Georgia, ad assegnare i propri premi. Oppenheimer guida la classifica dei 10 migliori film del 2023, ma la pellicola di Christopher Nolan, che inizia a essere tra le favorite agli Oscar 2024, ha portato a casa premi anche come miglior regista, sceneggiatura, attore, attore non protagonista (Robert Downey Jr. a parimerito con Ryan Gosling per Barbie), cast d’insieme, colonna sonora e fotografia.

ATLANTA FILM CRITICS CIRCLE TOP 10 2023

1. Oppenheimer

2. Killers of the Flower Moon

3. The Holdovers

4. Past Lives

5. Barbie

6. May December

7. Spider-Man: Across the Spider-Verse

8. American Fiction

9. Anatomy of a Fall

10. Poor Things

MIGLIOR ATTORE

Cillian Murphy, Oppenheimer

MIGLIORE ATTRICE

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

TIE – Robert Downey Jr., Oppenheimer; Ryan Gosling, Barbie

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

MIGLIOR CAST D’INSIEME

Oppenheimer

MIGLIOR REGISTA

Christopher Nolan, Oppenheimer

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Christopher Nolan, Oppenheimer

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Still: A Michael J. Fox Story

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Anatomy of a Fall (France)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man: Across the Spider-Verse

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

MIGLIOR COLONNA SONORA

Ludwig Göransson, Oppenheimer

MIGLIORI STUNT

John Wick: Chapter 4

PREMIO SPECIALE AFCC PER L’ESORDIO SULLO SCHERMO

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

PREMIO SPECIALE AFCC PER IL MIGLIOR FILM D’ESORDIO ALLA REGIA

Celine Song, Past Lives

Classifiche consigliate