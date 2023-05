In Oppenheimer, la nuova, ambiziosa pellicola di Christopher Nolan in uscita a fine luglio negli Stati Uniti e a fine agosto in Italia, Cillian Murphy veste i panni del protagonista, dopo essere apparso per cinque volte nei film dell’acclamato regista in ruoli secondari.

Parlando con l’Associated Press, ha spiegato che, per lui, si è trattato di una responsabilità enorme.

Ho sempre detto, tanto pubblicamente che privatamente con Chris, che se sono disponibile e lui mi vuole in un film io ci sono. E questo a prescindere dalla dimensione della parte. Ma dentro di me, segretamente, nutrivo un disperato desiderio di poter essere il protagonista di un suo film.

Cillian Murphy spiega di aver ottenuto il ruolo di protagonista in Oppenheimer grazie a una telefonata a freddo fatta da Christopher Nolan:

È così discreto e autoironico e, nel suo modo molto inglese, mi ha semplicemente detto “Senti, ho scritto questa sceneggiatura, è su Oppenheimer. E vorrei che tu fossi il mio Oppenheimer”. È stato un gran giorno. Abbiamo questa comprensione e questa fiducia reciproca di vecchia data basata anche sul rispetto. Mi sembrava il momento giusto per assumermi una responsabilità maggiore. Ed è successo che si trattava proprio do una responsabilità enorme.

Intanto la Universal ha lanciato il poster ufficiale del film, in vista dell’uscita del trailer, che dovrebbe essere incluso nelle copie americane di Guardiani della Galassia Vol. 3 sul grande schermo:

Oppenheimer

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

