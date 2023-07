Un lungo profilo del Guardian dedicato a Cillian Murphy in vista dell’uscita di Oppenheimer svela alcuni curiosi dettagli sull’atteso film di Christopher Nolan, nonostante l’attore sia totalmente sotto embargo e non possa dire effettivamente nulla sulla pellicola in questione.

Il giornalista si riallaccia alle dichiarazioni rilasciate da Nolan a Wired qualche tempo fa, in cui spiegava che l’aspetto sentimentale nel film “è più forte di quanto abbia mai fatto finora”, e poi spiega:

Nel film sono presenti lunghe scene di nudo tra Murphy e Florence Pugh, che interpreta l’ex fidanzata di Oppenheimer, così come scene di sesso, inoltre ci sono scene complicate con Emily Blunt, che interpreta sua moglie, “decisamente pesanti”.

A definirle “decisamente pesanti” è proprio Murphy, prima di calarsi nuovamente in un silenzio di tomba: “Mi hanno dato istruzioni di non svelare nulla”. Ma per queste scene ha dovuto compiere delle audizioni apposite, in modo da testare la chimica con le attrici:

Piazzano due attori in una stanza e verificano se c’è qualche scintilla, con produttori e regista seduti a un tavolo che osservano. Non so che metriche usino, e sembra una cosa davvero folle, ma a volte compare questa cosa chimica e nessuno sa il perché. […] È lì che puoi mostrarti immediatamente vulnerabile e aperto, e provare cose nuove. Ci sono dei momenti in cui ricordo di aver detto: “Non sarei mai riuscito a fare questa cosa se non ci fossi stata tu”.

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

