Visto il grande successo negli Stati Uniti, Oppenheimer verrà proiettato in formato IMAX 70mm fino alla fine di agosto, estendendo la sua permanenza in sala di ulteriori due settimane.

Il regista ha definito le proiezioni nel formato in questione come “la migliore esperienza di visione possibile” visto che “la nitidezza, la chiarezza e la profondità dell’immagine sono impareggiabili“. Solo 19 cinema negli Stati Uniti (e 30 in tutto il mondo) sono dotati della tecnologia necessaria per proiettare la pellicola del film, lunga complessivamente 17 km e del peso di 272 kg.

Dopo Oppenheimer, in versione IMAX saranno proiettati Blue Beetle, The Equalizer 3 e poi Dune: Parte 2.

Nonostante l’addio alle sale IMAX a fine agosto, il film di Christopher Nolan sarà proiettato per anni a venire. “Le pellicole IMAX 70mm durano, in media, 10 volte più a lungo delle pellicole 70mm o 35mm. Le useremo per i prossimi 20 anni” ha commentato Mark Jafar, capo della comunicazione per IMAX. “Posti come il BFI [di Londra] o Lincoln Square dedicheranno delle retrospettive a Nolan e riporteranno Oppenheimer in sala vista la sua popolarità. Lo mostreremo in questo formato per anni a venire”.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

