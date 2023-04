Nelle ore scorse, per colpa di un’intervista rilasciata dal direttore di Cannes Thierry Fremaux a Variety, pareva che la Universal fosse decisa a rinviare l’uscita di Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan in arrivo il 21 luglio nei cinema italiani (e il 23 agosto in quelli dello stivale).

Sulle pagine del magazine, Fremaux spiegava che, nonostante i tentativi fatti, né Barbie di Greta Gerwig né Oppenheimer sarebbero stati pronti per Cannes e che, con quest’ultimo, la Universal stava pensando a una distribuzione più in avanti nel corso del 2023 in vista della stagione dei premi.

Apriti cielo, il panico è cominciato a insinuarsi e a serpeggiare con prepotenza su Twitter.

A rassicurare gli animi – che in realtà non avevano neanche bisogno di agitarsi dato che dalla Universal non c’erano state avvisaglie di sorta – ci ha comunque pensato la reporter dell’Associated Press Lindsey Bahr. Vale peraltro la pena notare che la distribuzione estiva dell’opera di Nolan non preclude in alcun modo la sua partecipazione alla poc’anzi menzionata stagione dei premi.

Oppenheimer has not been delayed. — Lindsey Bahr (@ldbahr) April 14, 2023

Yes — Lindsey Bahr (@ldbahr) April 14, 2023

Oppenheimer, tutte le informazioni sul film:

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Variety

