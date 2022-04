Come preannunciato, il produttore della Notte degli Oscar 2022ha finalmente detto la sua sulla vicenda che non c’entra nulla con i premi di quest’anno ma di cui tutti stanno parlando da giorni: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock , che potrebbe costare alla star appena premiata con l’ambita statuetta l’espulsione dall’Academy

Packer ne ha parlato in un’intervista andata in onda su Good Morning America, programma del mattino trasmesso da ABC, lo stesso canale che trasmette gli Oscar, di proprietà della Disney.

“Ho pensato che fosse una gag, come chiunque altro,” ha spiegato Packer raccontando come ha affrontato gli eventi che si sono svolti in diretta davanti ai suoi occhi al Dolby Theatre e sugli schermi in mondovisione. “Chris Rock non ha detto una battuta di quelle pianificate, quindi ho pensato che questa fosse una gag tra lui e Will. Ho pensato fosse uno sketch che non avevamo provato il giorno prima”.

Nel giro di pochissimo, però, Packer si è reso conto che si trattava di un vero e proprio incidente: “A quel punto il mio cuore si è fermato. Mi ricordo di aver pensato: ‘Oh no, non così!’ Non mi sono mai sentito così male, così immediatamente devastato, come in quel momento.”

Il produttore, incalzato dall’intervistatore, ha anche spiegato la sua interpretazione della standing ovation che si è verificata nel Dolby Theatre: “Le persone che si sono alzate lo hanno fatto per la persona che conoscevano: un loro collega, un amico, un fratello. Ha una carriera di tre decenni alle spalle in cui è comportato nella maniera opposta a quella che abbiamo visto in quel momento. Queste persone hanno visto la persona che conoscevano e speravano che, in qualche modo, questa fosse stata un’anomalia”.

Riguardo al fatto che Smith non abbia lasciato il Dolby Theatre dopo l’accaduto, Packer ritiene che sia stato positivo perché ha permesso all’attore di “fare quel discorso che ha sicuramente migliorato le cose, altrimenti sarebbe stato meglio se se ne fosse andato. Ma a quel punto non avremmo potuto avere il punto di vista della persona che ha compiuto quell’atto”. Packer ha poi detto di aver chiesto a Chris Rock: “‘Ti ha colpito davvero?’ e lui mi ha risposto: ‘Sì. Ho appena preso un pugno da Muhammad Ali.’ Faceva battute, ma era palesemente scioccato.'” Il produttore ha dichiarato in diretta che Chris Rock ha insistito perché Will Smith non venisse mandato via dal Dolby Theatre dopo quel gesto, insistendo che non venisse arrestato dalla polizia:

La polizia di Los Angeles era pronta ad arrestarlo. Continuavano a dire: “È aggressione”. Stavano usando quella parola. “Lo andremo ad arrestare, siamo pronti. Possiamo arrestarlo anche subito, basta che formuliate un’accusa. Possiamo arrestarlo”. Hanno elencato le varie opzioni. E mentre parlavano, Chris si è dimostrato molto sbrigativo a riguardo: “No no, grazie”. Continuava a dire che non c’era problema. A un certo punto ho dovuto proprio dirgli: “Rock, lasciali finire. Lascia che la Polizia di Los Angeles finisca di elencare le opzioni”. A quel punto hanno detto: “Volete che entriamo in azione?” E lui ha detto: no.

Ancora una volta, però, arrivano le smentite. Deadline infatti cita fonti “molto affidabili” secondo cui Packer starebbe facendo confusione. Chris Rock, infatti, avrebbe insistito perchè Will Smith non venisse arrestato, ma se gli fosse stato chiesto un parere sul suo allontamanento dal Dolby Theatre avrebbe espresso un parere diverso. Tuttavia, non gli è mai stato chiesto.

Oscar 2022: i commenti sulla vicenda Will Smith / Chris Rock

