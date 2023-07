La casa dei fantasmi, adattamento cinematografico della popolare attrazione dei parchi a tema Disney, uscirà in Italia il 23 agosto. Nel nutrito cast di star oltre a Rosario Dawson, Winona Ryder, Jared Leto, Lakeith Stanfield e Jamie Lee Curtis troviamo anche Owen Wilson.

L’attore non è nuovo alle collaborazioni con la Disney, avendo già prestato la voce a Saetta McQueen in Cars e interpretando Mobius M. Mobius in Loki (della Marvel ma, come dice Owen Wilson, siamo sempre “sotto l’ombrello Disney”). Con Comic Book ha parlato proprio della sua esperienza con Disney e Marvel.

Penso ci sia una piccola parte di bambino dentro di me che troverebbe, o trova, molto gratificante il fatto che sono connesso con, ovviamente, il mondo di Cars attraverso Saetta McQueen, e ora con questa amata attrazione. Penso che io e Justin (Simien), il regista, sappiamo che la Disney voleva davvero provare a rispettare quello che le persone amano e la ragione per cui si tratta di un’attrazione così iconica.

La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film sarà presentato in anteprima italiana a #Giffoni53 il 27 luglio.

Diretto da Justin Simien, il film è interpretato da un cast stellare che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

