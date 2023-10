Paddington 3 (Paddington in Perù) ha una data di uscita: la terza iterazione del popolare franchise sarà nei cinema inglesi l’8 novembre del 2024, il 17 gennaio 2025 negli USA.

Il film è diretto da Dougal Wilson è, come suggerito anche dal titolo, vedrà l’orsetto Paddington tornare in Perù per andare a trovare la sua adorata zia che vive ormai in una casa di riposo per orsi anziani. Inevitabilmente, la famiglia Brown, che ha accompagnato l’orsetto nel viaggio, verrà catapultata in un’avventura ricca di mistero nella foresta amazzonica.

Ben Whishaw e Imelda Staunton torneranno come voci originali di Paddington e zia Lucy, con Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Antonio Banderas e Olivia Colman nel team del cast live action. Rachel Zegler avrebbe dovuto partecipare alle riprese, ma è stata impossibilitata a farlo per via dello sciopero della SAG-AFTRA, il sindacato americano degli attori.

Dougal Wilson dice:

È stato un piacere e un onore girare Paddington in Peru con un cast e una troupe così meravigliosi e talentuosi. Mi sento incredibilmente fortunato ad avere avuto la fortuna di lavorare con un gruppo così incantevole di persone, molte delle quali sono tornate nel mondo di questo orsetto tanto amato. Siamo anche felici di aver dato il benvenuto a Emily, Olivia, Antonio e Carla nella famiglia di Paddington.

Paddington 3 è stato girato a Londra, in Perù e in Colombia. StudioCanal ha finanziato e sviluppato completamente il film e lo distribuirà nel Regno Unito, in Francia, in Germania, nei paesi del Benelux, in Polonia, in Australia e in Nuova Zelanda, oltre che attraverso dei partner in Cina e Giappone. Sony Pictures distribuirà il film negli Stati Uniti, in Canada e in altri territori internazionali, compresa l’America Latina.

