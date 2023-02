Paranormal Activity: Christopher Landon esclude il suo coinvolgimento futuro

In un recente intervista con IndieWire, Christopher Landon ha parlato del franchise di Paranormal Activity, per cui ha scritto sette film oltre ad averne diretto uno.

Il regista esclude un suo eventuale ritorno per altri capitoli:

Ne abbiamo girato uno durante il COVID, ed è capitato un po’ per caso, non avevo intenzione di lavorarci perché mi ero detto: “Oh, ho chiuso con il franchise, non mi va di farlo”.

Poi mi è venuta questa bizzarra idea di una finta comunità amish e alla fine l’abbiamo fatto.

Comunque, è un franchise, continueranno a farli. Non so perché debbano smettere, non so quali siano i programmi, ma dubito altamente di essere nuovamente coinvolto.