Patrick Stewart accenna a una possibile reunion fra il suo Professor X e il Magneto di Ian McKellen

Patrick Stewart continua a giocare con i sentimenti di chi lo vorrebbe vedere ancora una volta nei panni del Professor X andando a rincarare la dose dopo una recente – e sibillina – dichiarazione che pareva alludere a un suo possibile coinvolgimento in Deadpool 3 (ECCO I DETTAGLI).

Sempre durante la promozione stampa di Star Trek: Picard 3, Patrick Stewart ha spiegato a Entertainment Tonight che non può dire cosa il futuro abbia in serbo per Charles Xavier, ma poi, quando la testata gli chiede quale sia stata la reazione del collega e amico Ian McKellen, storico interprete di Magneto nella saga di X-Men, al cammeo del personaggio in Doctor Strange 2, torna a arsi allusivo ed enigmatico:

In realtà è andata molto bene. Ha detto qualcosa del tipo “Hey, io l’avrei fatto!”, sì è andata così. Ma non abbiamo mica finito, Sir Ian ed io. Abbiamo… dei piani.

Cosa potrebbe significare? Che anche Ian McKellen potrebbe comparire in Deadpool 3 col suo Magneto? Chiaramente è presto per saperlo.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

FONTE: Entertainment Tonight