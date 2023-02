Deadpool 3, ci sarà anche Patrick Stewart? La sibillina risposta dell’attore

Durante la promozione stampa della terza stagione di Star Trek: Picard, Sir Patrick Stewart ha rilasciato una sibillina dichiarazione riguardante la sua presenza in Deadpool 3, la pellicola che riunirà finalmente insieme il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds e Hugh Jackman col suo Wolverine.

Nel corso di un’intervista per Star Trek: Picard, a Sir Patrick Stewart è stato chiesto se, considerato che Deadpool 3 è in fase di pre-produzione, abbia ricevuto una qualche forma di comunicazione per un eventuale ritorno del suo Professor X. Questa la sua risposta:

Mi è stato detto di stare in standby. Non so niente più di questo, in tutta onestà.

Di recente, Stewart è tornato nei panni del Professor Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (LEGGI LA RECENSIONE), nella ben nota e discussa scena degli Illuminati ambientata su Terra-838. La sua presenza, se ben ricordate, era stata spoilerata nel promo del Super Bowl dell’anno scorso in cui si poteva udire chiaramente la sua voce.

Hugh Jackman e Patrick Stewart hanno recitato insieme anche in Logan – The Wolverine, l’acclamata pellicola di James Mangold arrivata nei cinema nel 2017.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere all’apparizione del Professor X di Patrick Stewart in Deadpool 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

