Dopo la vittoria ai Golden Globe 2024, Paul Giamatti ha festeggiato godendosi un cheeseburger nella celebre catena In-N-Out, come hanno testimoniato alcune foto dell’attore diventate virali.

Giamatti ha vinto un premio anche ieri sera ai Critics Choice Awards per il suo ruolo in The Holdovers – Lezioni di vita, e ha citato quanto accaduto nel suo discorso.

Not Paul with his globe at in and out pic.twitter.com/PUbkqYZTyr — alexa-pro (@sertralineque3n) January 8, 2024

“Wow, ragazzi, non pensavo che la mia giornata potesse migliorare dopo esser diventato virale per aver mangiato un cheeseburger” ha detto l’attore. “Sono serio, ragazzi, ho bisogno di quella sponsorizzazione. Pregate tutti per me“.

L’attore ha poi ringraziato per il premio, sottolineando di essere grato visto che la critica è “il pubblico più difficile“. Ha inoltre ringraziato suo figlio, anche se sapeva che avrebbe alzato gli occhi al cielo. “Già me lo vedo, ma voglio ringraziarlo comunque“.

Ha infine ringraziato suo padre:

Voglio pensare a mio padre stasera che non mi ha mai visto recitare da professionista. Non so se posso definirmi un attore professionista, ma lui era un critico. Era un critico letterario, perciò non potevi passarla liscia se non con un bel lavoro. Questo lo avrebbe reso felice, perciò anch’io sono felice. Grazie.

