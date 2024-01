Nonostante fosse Barbie ad aver dominato le nomination con ben 18 candidature, è Oppenheimer a trionfare all’edizione 2024 dei Critics Choice Awards, gli ultimi grandi premi della critica della stagione, consegnati dalla Broadcast Film Critics Association, formata da circa 250 critici cinematografici americani tra tv, radio, stampa e online. Un anno fa Everything Everywhere All At Once aveva guidato le nomination con 14 candidature e aveva poi vinto 5 premi tra cui miglior film (avrebbe poi vinto gli Oscar).

Il film di Christopher Nolan ha ottenuto 8 premi, seguito da Barbie con 8, The Holdovers – Lezioni di vita con 3, e American Fiction, Anatomia di una caduta, Quiz Lady, Povere Creature! e Spider-Man: Across the Spider-Verse con uno ciascuno.

A guidare le categorie delle serie tv troviamo The Bear e Beef – Lo scontro, con quattro premi, seguiti da Succession con tre.

Vittorie, queste, che replicano praticamente alla lettera quelle dei Golden Globe una settimana fa. Oppenheimer in particolare ha vinto come miglior film, regista, attore non protagonista, cast d’insieme, fotografia, montaggio, colonna sonora, effetti visivi (!). Barbie ha ottenuto riconoscimenti per la sceneggiatura originale (agli Oscar concorrerà come non originale), scenografie, costumi, trucco e parrucco, canzone (stavolta per I’m Just Ken).

Tra le poche sorprese, il premio a Emma Stone come migliore attrice per Povere creature!, che potrebbe dare alla sua interpretazione maggiore visibilità mentre sono aperte le votazioni per le nomination agli Oscar: attualmente, infatti, la favorita è Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon. Quest’ultimo è uscito a mani vuote dai Critics Choice Awards.

CRITICS CHOICE AWARDS 2024 I VINCITORI

BEST PICTURE

Oppenheimer

BEST DIRECTOR

Christopher Nolan – Oppenheimer

BEST ACTOR

Paul Giamatti – The Holdovers

BEST ACTRESS

Emma Stone – Poor Things

BEST LIMITED SERIES

Beef (Netflix)

BEST DRAMA SERIES

Succession (HBO | Max)

BEST COMEDY SERIES

The Bear (FX)

BEST ACTOR IN A DRAMA SERIES

Kieran Culkin – Succession (HBO | Max)

BEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Sarah Snook – Succession (HBO | Max)

BEST ACTING ENSEMBLE

Oppenheimer

BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

Jeremy Allen White – The Bear (FX)

BEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Ayo Edebiri – The Bear (FX)

BEST SONG

“I’m Just Ken” – Barbie

BEST ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Steven Yeun – Beef (Netflix)

BEST ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Ali Wong – Beef (Netflix)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES

Ebon Moss-Bachrach – The Bear (FX)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Meryl Streep – Only Murders in the Building (Hulu)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Maria Bello – Beef (Netflix)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Jonathan Bailey – Fellow Travelers (Showtime)

BEST SUPPORTING ACTOR

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

BEST SUPPORTING ACTRESS

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

BEST COMEDY (non-televised)

Barbie

BEST ORIGINAL SCREENPLAY (non-televised)

Greta Gerwig & Noah Baumbach – Barbie

BEST ADAPTED SCREENPLAY (non-televised)

Cord Jefferson – American Fiction

BEST ANIMATED FEATURE (non-televised)

Spider-Man: Across the Spider-Verse

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM (non-televised)

Anatomy of a Fall

BEST VISUAL EFFECTS (non-televised)

Oppenheimer

BEST EDITING (non-televised)

Jennifer Lame – Oppenheimer

BEST CINEMATOGRAPHY (non-televised)

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

BEST PRODUCTION DESIGN (non-televised)

Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

BEST COSTUME DESIGN (non-televised)

Jacqueline Durran – Barbie

BEST HAIR AND MAKEUP (non-televised)

Barbie

BEST SCORE (non-televised)

Ludwig Göransson – Oppenheimer

BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS (non-televised)

Dominic Sessa – The Holdovers

BEST TALK SHOW (non-televised)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max)

BEST MOVIE MADE FOR TELEVISION (non-televised)

Quiz Lady (Hulu)

BEST ANIMATED SERIES (non-televised)

Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

BEST FOREIGN LANGUAGE SERIES (non-televised)

Lupin (Netflix)

BEST COMEDY SPECIAL (non-televised)

John Mulaney: Baby J (Netflix)

