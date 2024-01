Colpo di scena per la corsa all’Oscar alla migliore sceneggiatura di Barbie: sebbene la Warner Bros. abbia promosso il film, finora, per la categoria alla miglior sceneggiatura originale, il comitato esecutivo del ramo degli sceneggiatori presso l’Academy ha stabilito che il film concorrerà per la nomination all’Oscar come migliore sceneggiatura adattata.

Ciò significa che l’11 gennaio, quando si apriranno le votazioni per le nomination, i membri dell’Academy troveranno il film scritto da Noah Baumbach e Greta Gerwig in quella categoria.

La Warner aveva investito in una campagna promozionale per l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale perché la Writers Guild of America aveva stabilito lo script un lavoro originale, motivo per cui verrà identificato come tale ai WGA Awards (oltre che ai BAFTA inglesi). Il comitato dell’Academy non è tenuto a seguire le stesse decisioni della WGA, e ha la tendenza di definire degli adattamenti i film basati su proprietà intellettuali già esistenti, come avvenuto con Toy Story 3 o Borat 2. Scambi simili sono capitati in passato con film come Moonlight (vinse l’Oscar come miglior sceneggiatura adattata), La ballata di Buster Scruggs o Syriana.

Barbie ha forti possibilità di ottenere la nomination all’Oscar alla sceneggiatura (tra le altre). Gerwig ha già ottenuto tre nomination nella sua carriera, così come suo marito Baumbach.

I favoriti alla nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura

Nella nuova categoria, Barbie potrebbe scontrarsi con adattamenti come Povere creature, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, mentre diventa più in salita la strada per film più indie come La zona d’interesse o Estranei. Lascia invece spianata la strada a nomination meno scontate (come Saltburn) in una categoria, quella della sceneggiatura originale, che ora vede tra i frontrunner Lezioni di vita – The Holdovers, May December, Past Lives e Anatomia di una caduta.

Le nomination agli Oscar si terranno il 23 gennaio, mentre la notte degli Oscar sarà tra il 10 e l’11 marzo.

Fonte: Variety

