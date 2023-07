Paul Reubens è morto: l’attore e comico aveva 70 anni e, come annuncia la sua pagina Facebook ufficiale, si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro.

“Ieri sera abbiamo detto addio a Paul Reubens, iconico attore, comico, sceneggiatore e produttore americano il cui amato personaggio Pee-Wee Herman ha deliziato generazioni di bambini e adulti con la sua positività, la sua stravaganza e la sua fiducia nell’importanza della gentilezza,” recita il comunicato. “Paul ha combattuto coraggiosamente e in privato il cancro per anni, con la sua proverbiale tenacia e il suo umorismo. Talento dotato e prolifico, vivrà per sempre nel pantheon della commedia e nei nostri cuori come amico prezioso e uomo dal gran carattere e dalla generosità di spirito”.

Sulla pagina è stato condiviso anche un ultimo messaggio per tutti i suoi fan:

Vi prego di accettare le mie scuse per non aver reso pubblico ciò che stavo affrontando negli ultimi sei anni. Ho sempre sentito una gran quantità di amore e rispetto da parte dei miei amici, dei miei fan e dei miei sostenitori. Ho voluto tantissimo bene a ciascuno di voi, è stato bellissimo creare arte per voi.

Reubens ha poi chiesto che qualsiasi espressione di simpatia verso la sua morte venga espressa in onore dei suoi genitori Judy e Milton Rubenfeld con donazioni alla Stand Up to Cancer o a organizzazioni coinvolte nella lotta contro la demenza e l’Alzheimer.

Reubens ha iniziato la sua carriera nella famosa compagnia di comici di Los Angeles, il Groundlings, prima di lanciare il personaggio di Pee-Wee Herman nel 1982. Tre anni dopo il debutto sul grande schermo con Pee-Wee’s Big Adventure, diretto da Tim Burton. Dal 1986 al 1990 è protagonista della serie televisiva Pee-wee’s Playhouse, vero e proprio cult, ma nel 1992 è costretto ad abbandonare il suo iconico ruolo perché arrestato per atti osceni in un cinema a luci rosse. Non tornerà mai più davvero sulla cresta dell’onda, e parteciperà in ruoli minori a film come Matilda 6 mitica, Mystery Men, Blow, Perdona e dimentica, Accidental Love.

È grazie a Netflix che Reubens ha recitato nuovamente nei panni di Pee-Wee Herman: nel 2016 ha co-scritto e interpretato Pee-Wee’s Big Holiday, e si diceva fosse in contatto con Josh e Benny Safdie per un altro film sul personaggio, con un taglio decisamente più cupo.

Classifiche consigliate