Lo scorso maggio, è diventata virale la vicenda del dodicenne Brody Ridder, i cui compagni di classe si erano rifiutati di firmare l’annuario. La madre Cassandra aveva espresso tutto il suo disappunto sui social, postando una foto della sua pagina di autografi quasi vuota. “Figlio mio. Non sembra che le cose stiano migliorando“, il suo commento. “ Due insegnanti e un totale di due studenti hanno scritto sul suo annuario nonostante Brody abbia chiesto a tutti i ragazzi di firmarlo“.

La storia era stata ripresa dal Washington Post, che in un articolo aveva raccontato come alcuni studenti più grandi fosse intervenuti per supportare il ragazzo. La vicenda ha attirato così l’attenzione anche della star della Marvel Paul Rudd, che ha regalato a Brody un casco firmato di Ant-Man e una lettera scritta a mano, per poi sorprenderlo con una chiamata FaceTime.

La madre ha immortalato il gesto, condividendo le immagini dei regali e un estratto della conversazione. Eccoli di seguito:

“Ho sentito parlare di te“, dice Rudd nel video. “Mi sono detto: ‘Devo parlare con questo ragazzo perché sembra un tipo come me’. “Gli piacciono gli scacchi, la scherma, i dinosauri… ho ragione? Beh, sono davvero entusiasta di poter parlare con te e di poterti conoscere!“.

Dopo la telefonata, l’attore ha scritto un nuovo messaggio al ragazzo, invitandolo a farsi forza. Ecco le sue parole:

È importante ricordare che anche quando la vita è dura le cose migliorano. Ci sono così tante persone che ti amano e pensano che tu sia il ragazzo più figo che ci sia. Io sono uno di loro! Non vedo l’ora di vedere tutte le cose incredibili che realizzerai.

La toccante storia ha attirato anche l’attenzione del cast di Dear Evan Hansen, che ha invitato Brody a partecipare alla produzione di Broadway dello spettacolo e a portare il suo annuario per farselo firmare.

FONTE: EW