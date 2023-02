Paul Rudd parla della felicità di Stan Lee all’idea che la Marvel facesse un film su Ant-Man

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Per la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dalla settimana prossima nei cinema italiani, Paul Rudd ha parlato con GQ di uno dei momenti speciali che ricorderà per sempre da quando ha iniziato a lavorare per la Marvel.

Si tratta del suo incontro con Stan Lee:

Una delle esperienze più incredibili legate al lavoro con la Marvel è stata incontrare Stan Lee. Una delle cose che mi ha detto è stata la sua felicità per il fatto che stessero realizzando un film su Ant-Man. Credeva che i fumetti fossero molto difficili da gestire per la questione delle proporzioni… quando disegni Ant-Man non puoi disegnare altre cose alla proporzione giusta. Perciò in quel modo il pubblico avrebbe visto Ant-Man come aveva sempre immaginato.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Quanto attendete l’uscita di Ant-Man 3 con Paul Rudd? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!