Paul Rudd rivela quali sono secondo lui le due commedie più divertenti a cui ha partecipato

In un’intervista video con GQ, Paul Rudd ha avuto modo di parlare della sua carriera, rivelando in particolare quali sono secondo lui le due commedie più divertenti a cui ha partecipato. Ecco le sue parole:

È raro avere a che fare con una sceneggiatura che è così divertente da leggere che ti ritrovi a volerla rileggere per puro piacere. E questo [vale] certamente per le commedie. L’ho fatto con Wet Hot American Summer e poi ancora con Anchorman. Ho pensato che queste fossero le due sceneggiature più divertenti.

Trovate l’intervista qui sotto:

Vi ricordiamo che potete ritrovare Paul Rudd nei panni di Scott Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ora nelle sale. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

