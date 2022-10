Paul Schrader ha visto Blonde: “C’è un solo errore…”

Paul Schrader è guarito. Poco dopo la sua partecipazione al Festival di Venezia, infatti, il regista aveva rivelato di essere in ospedale e di avere problemi respiratori che gli facevano temere per la sua vita.

Ora le sue condizioni sono migliorate, e il 20 settembre è uscito dall’ospedale, come ha raccontato al New York Film Festival:

Se sei settimane fa mi aveste chiesto se avrei mai diretto un altro film, avrei risposto che non sarei stato in grado di dirigere nemmeno una partita di minigolf. […] Ora sembra che mi stia rimettendo. Penso ci siano delle buone possibilità perché io possa dirigere nuovamente un film, sempre che trovi un pazzo che mi finanzi. […] La mia vita sarebbe molto più semplice se fossi francese. Non ti danno un centesimo nel nostro paese. Devi andare in giro con il cappello in mano a fare l’elemosina. È così che si fanno film.

Il regista è anche tornato a scrivere su Facebook, dove ha recensito Blonde, il film di Andrew Dominik presentato a Venezia e ora disponibile su Netflix. Ecco le sue impressioni:

BLONDE. C’è un solo grande errore in questo film. Viste le costanti lamentele avevo aspettato a vedere Blonde, ma quando l’ho fatto sono rimasto fulminato dalla sua genialità e inventiva. L’approccio caleidoscopico di Dominik, alternando colori, formati dello schermo, stili di ripresa, musiche, effetti sonori e manipolazioni dell’immagine, crea uno studio sul personaggio indelebile. Ma non è Marylin Monroe. È la cosa sbagliata del film. Sarebbe stato molto meglio se fosse stato libero dalla storia di MM (nonostante romanzi in maniera raccapricciante, Blonde viene definito dal suo modello storico). La stessa critica si applica al librp. Qual è la necessità di accanirsi sul cadavere di Monroe? Questi narratori non riescono a fidarsi della propria creatività? Il loro bisogno di sfruttare la sua icona era irresistibile? Dominik ha fatto un grande film – ma non era su Marilyn Monroe. Il suo grande film ora è una curiosità. I critici dicono che non ha fatto alcun favore a Marilyn. Penso sia l’opposto. È Marilyn a non averne fatti a lui.