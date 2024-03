In Paura, thriller diretto da James Foley nel 1996, Mark Wahlberg, ottenne il primo ruolo da protagonista in una pellicola, dopo essersi fatto conoscere come rapper e modello. Ospite recentemente del podcast di Josh Horowitz, l’attore ha raccontato come ha ottenuto la parte, per la quale può ringraziare Leonardo DiCaprio, con cui aveva recitato l’anno precedente in Ritorno dal nulla.

Ecco le sue parole:

Leonardo DiCaprio e io siamo diventati subito amici, al punto che poi mi ha raccomandato a Foley per Paura. E Foley ha detto: “Cosa?“. E lui: “So che sembra assurdo, ma conosci Marky Mark [pseudonimo dell’attore in campo musicale]? Abbiamo appena fatto questo film insieme“. E lui: “Sei fuori di testa?”. DiCaprio allora risponde: “No, no, sarebbe perfetto per questa parte“. Così, io e Foley ci frequentiamo per 8 ore, lui mi dice: “Non potrei mai darti questa parte, ma mi è piaciuto molto frequentarti, va bene se possiamo ancora essere amici?“. Io gli rispondo: “Amico, sono uscito con te solo perché mi piacevi, cioè la formalità dell’incontro si è conclusa nel giro di 45 minuti e abbiamo deciso di uscire insieme. Quindi tutto bene. È il tuo film, fai quello che vuoi“.

E si sentiva in colpa, voleva farmi fare un’audizione per uno dei ruoli minori. Ma non c’erano abbastanza battute per vedere cosa si poteva fare, così mi ha detto di leggere una scena con il protagonista. E subito dopo mi ha detto: “Wow!“. Ha chiamato lo studio e mi ha detto: “Se non date a Mark Wahlberg questa parte, non farò il film“. E io non avevo mai fatto il protagonista di film prima di allora. Poi Brian Grazer e Ron Howard [produttori del film] dicono: “Oh mio Dio, non abbiamo mai assunto nessuno senza almeno un incontro“. Così, ho ricevuto l’offerta a condizione di un incontro. Ed ero in Germania a fare una performance. Il nostro road manager lascia i passaporti in cassaforte, perdiamo il volo e la lettura del copione. Mi sono detto: “Oh mio Dio, dovevamo fare solo una lettura del copione a casa di Grazer“. E poi, finalmente, sono riuscito a risolvere il problema.