In un’intervista con ScreenRant, Sean Gunn ha parlato di quanto sia stato importante il primo Guardiani della Galassia (LEGGI LA RECENSIONE) per suo fratello James. L’attore, interprete del personaggio di Kraglin in tutti i film della trilogia e assiduo collaboratore del regista, spiega:

Guardiani della Galassia ha aiutato James, come creatore, a smettere di girare intorno al bersaglio e a trovarlo davvero. È quasi come se il film fosse la chiave che ha aperto la porta che ora è aperta a ogni sorta di cose diverse. Penso che ci sia molto altro da esplorare. Ci sono tante altre storie da raccontare e tutto il resto, ma in un certo senso [Guardiani della Galassia] sarà quello che è arrivato per primo.

Ma è stato davvero fantastico per me arrivare al primo film e pensare: “Oh, questo è un progetto più grande. Forse sarà molto più difficile per James”. E per qualche ragione, non so cosa ci sia in lui, ma mi è sembrato più facile. Sembrava che fosse più lui, più il suo stile. Era più a suo agio sul set e continua a farlo, il che è davvero fantastico. È un buon modo di affrontare le cose.