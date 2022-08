Secondo Peter Jackson oggi nessuno darebbe il via libera alla sua trilogia del Signore degli Anelli

Durante il podcast dell’Hollywood Reporter Awards Chatter durante il quale ha parlato della serie tv Gli Anelli del Potere, Peter Jackson si è soffermato a riflettere sulla sua trilogia cinematografica e sul fatto che verosimilmente oggi nessuno darebbe il via libera a un progetto così rischioso:

Probabilmente no. Certo non con un regista come me e uno studio pronto a mettere i suoi soldi sul tavolo per fare tre film in un’unica soluzione.

Certo, la Disney ha dato il via libera a numerosi sequel di Avatar due dei quali sono stati girati in contemporanea, ma va ricordato che in questo caso si tratta appunto di sequel di un film che da solo ha incassato quasi tre miliardi di dollari in tutto il mondo.

Nel podcast Jackson pensa anche a quale sia, a suo avviso, il lascito della trilogia:

Se c’è qualcosa che abbiamo lasciato alla comunità dei cineasti è che abbiamo aperto la strada a tantissimi trucchi in computer grafica per realizzare le grandi scene di battaglia.

Il regista è noto per la sua modestia, e in questo caso sembra non voler riconoscere che proprio il successo del Signore degli Anelli (e i numerosi premi ricevuti, che hanno elevato il genere fantasy) ha contribuito a spianare la strada a molti altri film e, qualche anno più tardi, a una serie blockbuster della HBO nota con il nome di Il Trono di Spade. È comunque verissimo che ha contribuito anche a dare un forte impulso all’industria degli effetti visivi, creando numerosi strumenti utili a realizzare non solo le battaglie, ma anche le scene di massa e – non dimentichiamolo – i personaggi digitali con l’utilizzo del motion capture, poi evolutosi in performance capture.