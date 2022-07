Peter Jackson sta sviluppando la tecnologia per il suo prossimo film: “Al momento non esiste”

Il successo di The Beatles: Get Back, nato come film e diventato docuserie in tre parti distribuita in tutto il mondo da Disney+, è testimoniato (anche) dalle cinque nomination agli Emmy.

L’esperienza è stata talmente galvanizzante e soddisfacente, che Peter Jackson è pronto a ripetersi e lavorare su un nuovo progetto incentrato sui Beatles, tornando a collaborare con Paul McCartney e Ringo Starr. A rivelarlo è lo stesso regista in una lunga intervista con Deadline:

Sto parlando con i Beatles di un altro progetto, qualcosa di molto, molto diverso da Get Back. Stiamo riflettendo su quali possibilità ci siano, ma è un altro progetto con loro. Non è propriamente un documentario, ed è tutto ciò che posso dire.

Jackson mantiene i propri progetti sempre avvolti nella più assoluta segretezza, quindi probabilmente ne sapremo di più quando effettivamente qualcosa andrà in porto.

Intanto il regista ha rivelato di essere anche al lavoro su un “grande film narrativo”:

Uno di questi progetti potrebbe essere un kolossal, ma è così tecnicamente complicato che attualmente sto cercando di capire come farlo esattamente. È un film live-action, ma necessita di una tecnologia che al momento non esiste, quindi stiamo sviluppando questa tecnologia che ci permetterà di realizzarlo. Sto cercando di anticipare ciò che sarò in grado di fare… prima ancora che esista. Non parliamo di un film fantasy epico, ma sarà molto interessante.

