Anche il Regno Unito si unisce alle tante nazioni che hanno riaperto i cinema. Il weekend appena trascorso ha registrato gli incassi più alti dall’inizio della pandemia – e cioè da quando, il 16 marzo 2020, il paese è andato in lockdown per la prima volta.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga (che noi vedremo a luglio) ha dominato una classifica che è riuscita ad accumulare circa 10 milioni di dollari in tre giorni. Era dal weekend 6/8 marzo 2020 che non si incassava tanto nei cinema inglesi – all’epoca vennero raccolti 12 milioni di dollari. Anche durante la riapertura estiva non è mai stato raggiunto un risultato simile (con l’esordio di Tenet, a fine agosto, si arrivò a 8.6 milioni).

Da solo, Peter Rabbit 2 ha incassato 6.4 milioni di dollari, di cui 2.5 milioni solo sabato. È il secondo miglior esordio, durante la pandemia, dopo Tenet: questo dimostra che gli inglesi non sono andati al cinema unicamente per vedere questo film, il che rassicura sulla salute delle sale. Secondo le stime citate da Deadline, circa un milione di persone si è recato al cinema nel corso del weekend.



È una buona, anzi ottima notizia, e rappresenta un inizio promettente nonostante le numerose limitazioni che i cinema devono ancora affrontare. Le prossime settimane saranno fondamentali, ma le numerose nuove uscite in programma dovrebbero favorire il ritorno degli spettatori con numeri ancora più convincenti: parliamo, per esempio, di Crudelia e The Conjuring – per ordine del diavolo.