Per raccontare la sua vita in un film, Pharrell Williams ha deciso di usare degli strumenti con cui ha sempre giocato da bambino: i mattoncini LEGO.

Il cantante e produttore musicale ha annunciato di aver stretto un accordo con The Lego Group, il regista Morgan Neville e la Focus Features per creare Piece by Peace, un film animato sulla sua vita con i famosi mattoncini.

Nel comunicato stampa diffuso dallo studio si legge che Williams non era interessato a un film “classico” sulla sua vita, perciò ha deciso di raccontare la sua storia facendo scatenare l’immaginazione del pubblico.

“Chi avrebbe mai immaginato che giocare con i LEGO da bambino avrebbe portato a un film sulla mia vita” ha commentato. “È la prova che potete farlo anche voi“.

La pellicola sulla vita di Pharrell Williams arriverà al cinema l’11 ottobre.

