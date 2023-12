Spider-Man: Across the Spider-Verse

Lo scorso gennaio, un fan di appena 14 anni, Preston Mutanga, era riuscito a ricreare in versione LEGO il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il video, che potete vedere qui, era presto diventato virale tanto da catturare l’attenzione dei registi del film, che hanno così chiesto a Phil Lord e Chris Miller, produttori e sceneggiatori, di assumere il ragazzo per lavorare alla sequenza coi LEGO presente nel lungometraggio.

Ricordando come sono andate le cose in un’intervista con GamesRadar, uno degli uomini dietro la macchina da presa, Joaquim Dos Santos, racconta:

Quando Phil e Chris hanno accennato all’idea [della sequenza], abbiamo detto: il ragazzo dovrebbe realizzarla! La loro reazione è stata quella di chiedere: “È una cosa legale?”. Abbiamo deciso di scoprirlo e abbiamo chiesto al nostro produttore di rintracciarlo, ma all’inizio [Preston] non credeva che fosse lo studio cinematografico a rivolgersi a lui! Gli abbiamo affidato l’incarico e Chris Miller ha lavorato a stretto contatto con lui.

Ecco la clip della scena presente nel film:

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuta la scena coi LEGO in Spider-Man: Across the Spider-Verse? Lasciate un commento!

FONTE: Gamesradar

Classifiche consigliate