Intervistata recentemente da Variety, Phoebe Waller-Bridge ha detto la sua a proposito del futuro del suo personaggio in Indiana Jones e il quadrante del destino.

Nel film l’attrice interpreta la figlioccia dell’archeologo: Helena Shaw. Benché sappiamo per certo che Harrison Ford non ritornerà a interpretare Indy, non sappiamo ancora se questo determinerà la fine del franchise.

Phoebe Waller-Bridge ha alluso nell’intervista alla possibilità di portare avanti la storia di Helena:

Non si rimpiazzerà Indiana Jones in alcun modo. Ma se penso al personaggio in sé, sembrava qualcosa di fresco sulla pagina, ed è interessante chiedersi se c’è posto nel mondo per qualcuno come lei. Io credo ci sia spazio per una star donna del cinema d’azione leggermente goffa, piena di lividi e zoppicante, forse, per il futuro.