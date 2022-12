Pinocchio: il doppiatore del burattino parla del processo creativo dalla voce all’animazione

Intervistato da ComicBook.com Gregory Mann (Cats), doppiatore di Pinocchio nel film animato in stop-motion diretto da Guillermo del Toro, ha avuto modo di parlare del processo creativo relativo alla sua performance vocale e quella del collega Finn Wolfhard (Stranger Things), che invece doppia Lucignolo.

Come per ogni film d’animazione si registra sempre prima i dialoghi rispetto all’animazione vera e propria. Ecco le parole di Mann sulla loro esperienza:

Nell’animazione è sempre la voce la prima cosa da fare, perché cercano di basare le espressioni facciali su come risultano in cabina di doppiaggio, e poi le aggiungono al pupazzo. Finn in realtà interpreta un umano, io sono una marionetta, quindi è un po’ diverso, ma ci riprendevano quando eravamo in cabina di doppiaggio, in modo che ci fosse un riferimento per l’espressione facciale.