Pinocchio di Guillermo del Toro: ecco il punteggio su Rottentomatoes

Si avvicina l’uscita di Pinocchio, il film d’animazione in stop-motion di Guillermo del Toro (e Mark Gustafson) che in Italia sarà disponibile per una manciata di giorni al cinema a partire dal 4 dicembre per poi arrivare in streaming su Netflix il 9 dicembre.

Su Rottentomatoes è stato svelato il punteggio percentuale ottenuto dalla pellicola. Su un totale di 79 critiche prese in esame finora, Pinocchio di del Toro ha ricevuto un lodevolissimo 96% di recensioni positive.

Nella nostra recensione potete leggere:

Il burattino Pinocchio non è il frutto di un amore che deve trovare una casa o un oggetto in cui poter sbocciare, Pinocchio stavolta è il frutto disperato di una notte di alcol e lacrime, il prodotto di una furia tragica, nato per tappare la voragine di un dolore insanabile, quello per la morte di un figlio. Viene partorito come Frankenstein, tra i fulmini e le urla, con i chiodi storti e sporgenti, solo un orecchio e un abbozzo di corporatura.

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l’iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell’amore.

