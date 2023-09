Ospite di un video di History Hit, l’esperta Iszi Lawrence ha giudicato poco accurato il ritratto di Barbanera in Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, dove è interpretato da Ian McShane. Ecco perché:

Barbanera aveva 38 anni quando è morto, e la vita non è stata gentile con Ian McShane qui, è troppo vecchio… Ha perfettamente i capelli con le trecce, questo è accurato. È tutto vestito di nero, anche questo è accurato… Non ha una coppia di pistole, il che è giusto. Ma avrebbe dovuto avere una bretella con quattro pistole cariche per essere il più spaventoso possibile. Inoltre, aveva anche dei nastri rossi nella barba, per essere ultra spaventoso.

Barbanera ha certamente incoraggiato la creazione di miti su di sé; non credo che abbia incoraggiato la leggenda che potesse strangolare le persone con il suo equipaggiamento, ma di certo non voleva che la gente pensasse che fosse un debole. L’ultima cosa che voleva era che una nave mercantile vedesse la sua bandiera e la sua flotta che si avvicinavano e pensasse: “Andrà tutto bene, posso sfuggirgli”. Voleva che lo temessero, perché una volta che lo avessero temuto, avrebbe potuto facilmente prendere tutta le loro cose e loro non avrebbero opposto resistenza. Per questo motivo si vestiva in modo così elaborato, tutto nero, con alcune pistole, si dava fuoco alla barba e faceva cose del genere.