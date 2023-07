Zoe Saldaña è diventata una star planetaria grazie alla partecipazione a due giganteschi franchise come il Marvel Cinematic Universe e Avatar, ma, nel 2003, aveva preso parte anche al primo capitolo di quello che sarebbe poi diventata un’amatissima saga: Pirati dei Caraibi.

In più di un’occasione, Zoe Saldaña ha espresso una certa amarezza per l’esperienza avuta (ECCO TUTTI I DETTAGLI), tanto che, anni dopo, ricevette anche le scuse personali da parte del produttore di Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer.

Zoe Saldaña è tornata a parlare del primo Pirati dei Caraibi in un video di BuzzFeed in cui ha comunque espresso apprezzamento per il “prodotto finito” evidenziando comunque la sua contentezza per non dover essere tornata a interpretare Anamaria e ripetere un’esperienza di cui non avvertiva la necessità di un bis:

Che bel film. Davvero divertente ed entusiasmante, girato molto bene, con ottime interpretazioni. Il cast era davvero molto diversificato. Gente di tutte le età, con variegate esperienze di vita, ma una produzione difficile. Era talmente grande! Era una macchina troppo grande per me e un po’ fuori controllo. Ma sono molto orgogliosa di quello che si vede sullo schermo. Ciò detto non voglio mai più avere a che fare con difficoltà come quelle per arrivare a un risultato analogo.

Poi aggiunge:

Mi è stato chiesto solo di far parte di uno dei film, e poi basta. Forse hanno scelto di prendere una strada diversa. Se quella era effettivamente l’intenzione all’inizio sono felice di non aver dovuto partecipare di nuovo. C’erano molte questioni con le quali avrei dovuto fare i conti, mi sono sentita davvero persa e insignificante in quella grande macchina produttiva. Ma sono felice per tutti gli attori che hanno tratto beneficio da questo film. Per molti di loro è stato così e sono diventati attori dalle carriere straordinarie. Ho seguito il loro percorso professionale e mi sono sentita davvero ispirata. Ma per me, è stata sicuramente un’esperienza che non valeva la pena rivivere.

