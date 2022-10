Pirati dei Caraibi, Zoe Saldaña spiega perché non è tornata in altri film: “Jerry Bruckheimer mi ha chiesto scusa

In una recente intervista con EW, Zoe Saldaña è tornata a parlare della “brutta” esperienza sul set del primo film di Pirati dei Caraibi.

L’attrice, interprete di Anamaria, non ha dei bei ricordi del tempo sul set:

Fu la prima esperienza con un film colossale di Hollywood, straboccante di attori, produttori e componenti della troupe. Giravamo in ambientazioni diverse, solo che gli ambienti a volte non andavano d’accordo con il programma di riprese. Ero molto giovane e fu tutto un po’ troppo per me, il ritmo era fin troppo veloce.

Me ne andai senza aver avuto una bella esperienza in generale, mi sentivo persa, spaesata e non credo che andasse bene.