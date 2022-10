Avatar 2: ecco per quanti minuti Kate Winslet, Sigourney Weaver e Zoe Saldaña sono riuscite a stare in apnea

Per le riprese subacquee di Avatar 2, James Cameron ha assunto i migliori “esperti di apnea al mondo” per allenare il cast protagonista.

Un nuovo articolo del The New York Times si concentra proprio sulle sequenze in questione e svela che Zoe Saldaña è riuscita a stare in apnea per ben cinque minuti.

“Sono molto competitiva” ha ammesso l’attrice, “ma avevamo una vincitrice dell’Oscar nel cast e lei è arrivata a sette minuti. Io ho sfiorato i cinque e lo ritengo un grande traguardo, ragazzi“.

L’attrice in questione è Kate Winslet, che ha sorpreso James Cameron per la sua dedizione: “Non me l’aspettavo, e neanche lei!“.

Sigourney Weaver, invece, è arrivata a ben sei minuti e mezzo:

Il mio insegnante mi ha detto di abbandonare l’istinto mammifero che ti induce a pensare: “Oddio, la mia faccia è nell’acqua”. Perciò serve trascorrere diversi minuti a riportare il corpo in quell’elemento e a lasciar dissolvere le sensazioni più terrestri.

