Avatar 2: 15 minuti mostrati in anteprima in Corea, tutto esaurito in pochi attimi

Avatar: la via dell'acqua

THR riporta che in occasione del Busan International Film Festival, alcuni spettatori hanno potuto assistere in anteprima a 15 minuti di Avatar: La via dell’acqua, da dicembre al cinema.

I biglietti, venduti a 5 dollari (7.000 won sudcoreani), sono stati esauriti in pochi minuti dalla messa in vendita, anche se i proventi saranno devoluti ad associazioni benefiche scelte dal Busan International Film Festival e dalla Walt Disney Company.

Il produttore Jon Landau ha introdotto la proiezione parlando delle innovazioni tecnologiche per dare vita a questa seconda storia e ha inoltre presentato James Cameron, apparso in video conferenza. Con questo capitolo, ha spiegato il regista, l’intento era di mostrare quanto l’ecosistema marino possa influenzare gli esseri umani.

“È una storia ambientata su Pandora, ma succede anche nel nostro mondo” ha spiegato il regista.

Dopo la proiezione su Twitter sono fioccate una serie di reazioni più che positive, mentre per promuovere l’evento la Disney ha ingaggiato degli artisti per realizzare delle opere sulla sabbia, come potete vedere a seguire:

<아바타> 시리즈의 존 랜도 프로듀서가 말하길, “1편이 ‘포토그래픽’적인 걸 추구했다면 2편은 ‘포토리얼’함을 추구하려 했다.” 라고. 제임스 카메론 감독은 미국 일본에 이어 한국에서도 화상으로 등장. pic.twitter.com/CvTdPNPsyI — 가로등거미 (@opticrom) October 6, 2022

카메론 감독의 이유 있는 자신감! 선공개 영상을 보니 기대감이 솟네요. CG와 액션에서 느껴지는 부의 향기💰

공개된 18분 영상에는 물속🌊 장면이 많았고 CG의 완성도 역시 높았습니다. #아바타물의길 기다려지네요! pic.twitter.com/IqhY35Dlkw — 테일러콘텐츠 TailorContent (@tailorcontents) October 6, 2022

Cosa ne pensate e quanto attendete Avatar 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!