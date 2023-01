Pirati dei Caraibi: Hans Zimmer sul perché la musica dell’arrivo di Jack Sparrow sia così trionfale

Durante una recente intervista per 60 Minutes, Hans Zimmer è tornato a parlare della colonna sonora di Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna.

Il compositore ha parlato nello specifico dell’ingresso in scena di Jack Sparrow sia così trionfale:

La musica è colossale in quel momento. Jack si trova su una piccola barca con delle piccole vele e si sente questa enorme orchestra perché è la musica che sente nella sua testa visto che crede di essere il più grande pirata che sia mai esistito.

Ecco la clip dal film:

Ricordiamo che allo stato attuale sono in sviluppo due progetti di Pirati dei Caraibi: un sesto film, in cui non è chiaro se tornerà Johnny Depp, e un film con Margot Robbie.