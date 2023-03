Pokémon – Detective Pikachu: Jonathan Krisel in trattative per dirigere il sequel

Il co-creatore di Portlandia Jonathan Krisel è in trattative per dirigere il sequel di Pokémon – Detective Pikachu per la Legendary Entertainment.

Chris Galletta si occuperà di scrive la sceneggiatura, mentre non è ancora chiaro chi farà parte del cast.

Pokémon – Detective Pikachu è arrivato nelle nostre sale il 9 maggio 2019 e in tutto il mondo ha incassato 433 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 150.

Ryan Reynolds, apparso nel primo film accanto a Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton, dovrebbe essere in qualche modo coinvolto anche nel seguito anche se tutto resta da vedere.

Vi ricordiamo che la Legendary Pictures non ha rinnovato la partnership produttiva e distributiva con la Warner Pictures preferendo allearsi con la Sony (come vi abbiamo segnalato).

